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Пентагон рассчитывает на снижение угрозы со стороны РФ после 2025

Новости » Политика    06.11.2018 - 10:13
Фото: Джозеф Данфорд (flickr.com)
Фото: Джозеф Данфорд (flickr.com)

Снижение демографических и экономических показателей РФ сделает ее менее опасной для США

Министерство обороны США (Пентагон) в связи с рядом факторов рассчитывают на снижение угрозы со стороны Российской Федерации после 2025 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда в университете Дьюка.

В частности, Данфорд отметил, что Россия в 2025-2035 годах вряд ли будет представлять такую же угрозу для США, как Китай. По его мнению, Москва не сможет продолжительное время поддерживать свои возможности на высоком уровне.

"В России снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025-2035 годах, как Китай", - подчеркнул Данфорд.

В то же время он добавил, что в ближайшие 20-30 лет Китай продолжит наращивать военный потенциал и будет представлять угрозу для США.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на американских военных чиновников сообщал, что разрыв США ядерного соглашения с Россией обернется эскалацией с Китаем.

Кроме того, в октябре сообщалось, что США примут конкретные решения по размещению военной базы в Польше в марте 2019 года.

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