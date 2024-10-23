Пентагон підтвердив перебування військових КНДР в Росії, але є нюанс

"Є докази того, що війська КНДР знаходяться в Росії. Що саме вони роблять? Залишилося з'ясувати. Це речі, в яких нам потрібно розібратися", - заявив Остін під час розмови з журналістами.

КНДР відправила солдатів воювати проти України

Північна Корея направила своїх солдатів для участі у війні проти України. Як стало відомо з джерел РБК-Україна, північнокорейські військові вже були перекинуті до Росії для проходження підготовки перед участю в бойових діях.

Центр стратегічних комунікацій України оприлюднив відеоматеріали, на яких видно, як північнокорейським солдатам видають російську військову форму на одному з полігонів на Далекому Сході Росії. Останніми днями з'явилися нові докази присутності північнокорейських військових на російській території.

Південна Корея, занепокоєна цим поглибленням співпраці між Росією та Північною Кореєю, заявила про наміри поступово вводити додаткові заходи проти обох країн, щоб посилити міжнародний тиск на них.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Україна має інформацію про підготовку двох бригад північнокорейських військових, які можуть бути задіяні у війні.

Тим часом проєкт "Хочу жить" закликав військових КНДР здаватись у полон.