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Не повторюйте долю росіян. Проєкт "Хочу жить" звернувся до військових КНДР

Середа 23 жовтня 2024 11:22
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Не повторюйте долю росіян. Проєкт "Хочу жить" звернувся до військових КНДР Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Солдатам Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), яких відправили допомагати Російській Федерацій (РФ) у війні, не потрібно повторювати безглузду долю російських окупантів. Україна готова надати їм притулок, якщо вони здаватимуться у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал проєкту "Хочу жить".

"Звертаємося до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон! Україна дасть притулок вам, нагодує й обігріє", - зазначає проєкт.

Тисячі російських окупантів, які здались у полон - зробили правильний вибір й наразі очікують на завершення повномасштабної війни в комфортних казармах, з триразовим гарячим харчуванням та медичним обслуговуванням.

"Неважливо, скільки солдатів відправить Пхеньян на допомогу Росії, неважливо, на який напрямок - українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів", - додає проєкт "Хочу жить".

Для того, щоб зв'язатись з проєктом необхідно скористатись одним із способів:

  • через Telegram-бот за посиланням;
  • за номерами +38 044 350 89 17 або ж 688;
  • у Telegram чи WhatsApp за номерами +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

КНДР відправила солдатів воювати проти України

Солдати Північної Кореї можуть брати участь у бойових діях проти України. За інформацією джерел РБК-Україна, північнокорейські військові вже були доставлені до Росії для підготовки до війни.

Центр стратегічних комунікацій опублікував відео, де зафіксовано, як цим солдатам видають російську військову форму на одному з полігонів на Далекому Сході. Наразі з'явилися нові підтвердження їх присутності на території Росії.

У відповідь на поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, Південна Корея пообіцяла поступово вводити "додаткові заходи" проти обох країн, посилюючи тиск у відповідь на їхні дії.

Як розповів президент Володимир Зеленський, Україна має інформацію про підготовку двох бригад військових із Північної Кореї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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