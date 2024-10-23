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Пентагон подтвердил пребывание военных КНДР в России, но есть нюанс

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) имеют доказательства того, что войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) находятся в Российской Федерации (РФ). Впрочем, не знают "для чего".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина, которого цитирует Reuters.

"Есть доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Что именно они делают? Осталось выяснить. Это вещи, в которых нам нужно разобраться", - заявил Остин во время разговора с журналистами. 

КНДР отправила солдат воевать против Украины

Северная Корея направила своих солдат для участия в войне против Украины. Как стало известно из источников РБК-Украина, северокорейские военные уже были переброшены в Россию для прохождения подготовки перед участием в боевых действиях.

Центр стратегических коммуникаций Украины обнародовал видеоматериалы, на которых видно, как северокорейским солдатам выдают российскую военную форму на одном из полигонов на Дальнем Востоке России. В последние дни появились новые доказательства присутствия северокорейских военных на российской территории.

Южная Корея, обеспокоенная этим углублением сотрудничества между Россией и Северной Кореей, заявила о намерениях постепенно вводить меры против обеих стран, чтобы усилить международное давление на них.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что у Украины есть информация о подготовке двух бригад северокорейских военных, которые могут быть задействованы в войне.

Тем временем проект "Хочу жить" призвал военных КНДР сдаваться в плен.

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