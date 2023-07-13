Пентагон підтвердив доставку касетних боєприпасів в Україну

"Високопоставлений американський генерал підтверджує, що касетні боєприпаси США вже прибули в Україну", - йдеться у повідомленні.

Більше жодних подробиць на цю тему не повідомляють.

Сьогодні командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно у США повідомили про передачу Україні касетних боєприпасів та інше озброєння. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.