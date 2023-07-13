Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину

Соединенные Штаты Америки сегодня, 13 июля, подтвердили доставку кассетных боеприпасов в Украину
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона, о котором пишет журналист Politico Лара Селигман.
"Высокопоставленный американский генерал подтверждает, что кассетные боеприпасы США уже прибыли в Украину", - говорится в сообщении.
Больше никаких подробностей на эту тему не сообщается.
Сегодня командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США, но пока не применяла в войне против России.
Недавно в США сообщили о передаче Украине кассетных боеприпасов и другого вооружения. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.
При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи о передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.
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