Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні на понад 6 млрд доларів: що це означає

Ця сума перевищена приблизно вдвічі за початковими оцінками. Таким чином, утворився надлишок, який буде використаний для майбутніх пакетів безпеки.

За словами Сінгх, докладний аналіз помилки у бухгалтерському обліку показав, що військові служби використали вартість заміни, а не балансову вартість обладнання, яке було вилучено із запасів Пентагону та відправлено до України.

Представниця американського військового відомства зазначила, що остаточні розрахунки показують, що помилка склала 3,6 мільярда доларів у поточному фінансовому році та 2,6 мільярда доларів у 2022 фінансовому році, який закінчився 30 вересня минулого року.

Таким чином, зазначає AP, Пентагон тепер має додаткові кошти, які можна використовувати для підтримки України в її контрнаступі, і немає потреби узгоджувати між Білим домом і Конгресом ще один пакет військової допомоги нашій країні.

Додамо, що такий перерахунок відбувся в той час, коли в Штатах добігає кінця фінансовий рік, і фінансування Конгресу починає скорочуватися.

Нагадаємо також, що у травні два високопоставлені представники Пентагону повідомляли журналістам, що Міноборони США переоцінило вартість військового обладнання, відправленого в Україну, приблизно на 3 мільярди доларів.

Допомога США для України

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну американські партнери вже надали нашій країні військову допомогу близько 40 млрд доларів. При цьому близько тижня тому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати виділяють новий пакет військової допомоги для України, і до нього увійдуть озброєння та техніка на 325 млн доларів.

А попередній пакет на понад 2 млрд доларів було оголошено 9 червня. До нього увійшли боєприпаси для систем ППО Patriot, системи ППО HAWK та ракети, артилерійські снаряди, безпілотники Puma та багато іншого.

Додамо, що днями в Конгресі США запропонували виділити 80 млн доларів на далекобійні ракети ATACMS для України.