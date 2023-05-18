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США відправлять більше зброї Україні. Пентагон виявив помилку в підрахунках вартості допомоги, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 18 травня 2023 19:43
США відправлять більше зброї Україні. Пентагон виявив помилку в підрахунках вартості допомоги, - ЗМІ Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Пентагон переоцінив вартість військового обладнання, яке він відправив в Україну, приблизно на три мільярди доларів. Ця помилка відкриває можливість відправки Україні більшої кількості зброї для захисту від РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два високопоставлені представники Пентагону заявили, що помилка сталася внаслідок присвоєння вищої, ніж виправдано, вартості зброї, яка була взята з американських запасів і потім відправлена в Україну.

"Ми виявили невідповідності в тому, як ми оцінюємо обладнання, яке ми передали Україні", - заявив один із високопоставлених чиновників оборонного відомства.

При цьому помічник сенатора на умовах анонімності повідомив, що Конгрес буде повідомлено про коригування бухгалтерського обліку в четвер, 18 травня.

Чиновник оборонного відомства додав, що, можливо, сума переоціненої зброї може зрости, оскільки Пентагон ретельніше вивчає ситуацію, збільшуючи суму в 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляв, що у Європі побоюються скорочення військової допомоги Україні з Вашингтона.

При цьому координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу.

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