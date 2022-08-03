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Пентагон ответил на заявление Шойгу об "уничтожении" украинских HIMARS

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон опроверг заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS, которые находятся на вооружении ВСУ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл.

Он назвал "ложными" заявление Минобороны РФ.

"Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России", - сказал Брессейл.

Россия регулярно заявляет, что поразила HIMARS, но еще не представила доказательств.

Ранее заявление об уничтожении установок опровергли в Оперативном командовании "Юг".

В июле Шойгу дал приказ командующему российской группировки войск "Восток" в Украине попытаться найти дальнобойные системы ВСУ, которые эффективно уничтожают российские склады с оружием и боеприпасами.

Напомним, что уже в ближайшее время общее количество РСЗО HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 этих систем.

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Пентагон