RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пентагон відповів на заяву Шойгу про "знищення" українських HIMARS

Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон спростував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про знищення шести ракетних комплексів HIMARS, які знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив офіційний представник Пентагону Тодд Брессейл.

Він назвав "помилковими" заяву Міноборони РФ.

"Українці застосовують з разючою точністю і ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники і партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії", - сказав Брессейл.

Росія регулярно заявляє, що вразила HIMARS, але ще не представила доказів.

Раніше заяву про знищення установок спростували в Оперативному командуванні "Південь".

У липні Шойгу дав наказ командувачу російського угруповання військ "Схід" в Україні спробувати знайти далекобійні системи ЗСУ, які ефективно знищують російські склади зі зброєю та боєприпасами.

Нагадаємо, що вже найближчим часом загальна кількість РСЗВ HIMARS в Україні досягне 22 одиниць.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 цих систем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон