ВСУ не потеряли ни одной установки HIMARS, - командующий ОК "Юг"
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов с помощью РСЗО HIMARS. По состоянию на начало августа ВСУ не потеряли ни одной установки, переданной США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего войсками Оперативного командования "Юг" Андрея Ковальчука изданию Tablet Magazine.
По его словам, даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно Вооруженные силы Украины используют реактивные системы залпового огня.
"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты", - отметил Ковальчук.
Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее количество РСЗО HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 этих систем.