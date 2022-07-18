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Шойгу приказал силам вторжения в Украину попытаться уничтожить HIMARS

Новина українською →
Украина, Понедельник 18 июля 2022 09:28
Шойгу приказал силам вторжения в Украину попытаться уничтожить HIMARS Фото: Шойгу приказал оккупантам найти HIMARS (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Александр Белоус

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ командующему российской группировки войск "Восток" в Украине попытаться найти дальнобойные системы ВСУ, которые эффективно уничтожают российские склады с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Согласно сообщению, дано указание на "приоритетное поражение ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника".

Военное ведомство РФ также впервые официально назвало имя командующего российской группы войск "Восток" в Украине, это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. С 2018 года он был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал российским "миротворческим" контингентом в Нагорном Карабахе.

Ранее руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

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