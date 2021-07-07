Пентагон отменил контракт на 10 млрд долларов. За него боролись Amazon и Microsoft

Контракт Пентагона на объединенную инфраструктуру защиты предприятий JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) был отменен самим министерством обороны США. Контракт стоил 10 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Контракт был предназначен для модернизации ИТ-операций Пентагона. По данным ведомства, из-за меняющихся требований, увеличения доступности облачных вычислений и достижений отрасли, контракт JEDI Cloud больше не отвечает его потребностям.
Облачная инфраструктура - это серверы, системы хранения данных, вычислительные ресурсы и система безопасности, на которых размещаются виртуализированные данные.
При этом Пентагон объявил о новом контракте с несколькими поставщиками, известным как Joint Warfighter Cloud Capability. В министерстве заявили, что планируют запросить предложения по контракту как от Amazon, так и от Microsoft, добавив, что они являются единственными поставщиками облачных услуг, которые могут удовлетворить их потребностям.
Акции Microsoft упали на фоне новостей, а акции Amazon практически не изменились, отметили в издании.
Напомним, в октябре Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет.
После объявления победителя компания Amazon назвала победу Microsoft необоснованной. В декабре Amazon подала иск в суд на решение Пентагона о предоставлении контракта на 10 млрд долларов Microsoft, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в "закулисных играх". В частности, Трампа обвинили в использовании влияния не выбор Пентагона победителя конкурса. В такой способ, по утверждению компании, Трамп пытался навредить владельцу Джеффу Безосу, которого президент США долгое время критиковал за низкие налоговые платежи.