Пентагон скасував контракт на 10 млрд доларів. За нього боролися Amazon і Microsoft

Контракт Пентагону на об'єднану інфраструктуру захисту підприємств JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure) був скасований самим Міністерством оборони США. Контракт коштував 10 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на CNBC.
Контракт був призначений для модернізації ІТ-операцій Пентагону. За даними відомства, через мінливі вимоги, збільшення доступності хмарних обчислень і досягнень галузі, контракт JEDI Cloud більше не відповідає його потребам.
Хмарна інфраструктура - це сервери, системи зберігання даних, обчислювальні ресурси і система безпеки, на яких розміщуються віртуалізовані дані.
При цьому Пентагон оголосив про новий контракт з декількома постачальниками, відомим як Joint Warfighter Cloud Capability. У міністерстві заявили, що планують запросити пропозиції за контрактом як від Amazon, так і від Microsoft, додавши, що вони є єдиними постачальниками хмарних послуг, які можуть задовольнити їх потребам.
Акції Microsoft впали на тлі новин, а акції Amazon практично не змінилися, відзначили у виданні.
Нагадаємо, в жовтні Пентагон оголосив американську компанію з розробки програмного забезпечення Microsoft переможцем на укладення контракту на 10 млрд доларів на 10 років.
Після оголошення переможця компанія Amazon назвала перемогу Microsoft необґрунтованою. В грудні Amazon подала позов до суду на рішення Пентагону про надання контракту на 10 млрд доларів Microsoft, в якому звинуватили президента США Дональда Трампа в "залаштункових іграх". Зокрема, Трампа звинуватили у використанні впливу не вибір Пентагону переможця конкурсу. У такий спосіб, за твердженням компанії, Трамп намагався нашкодити власнику Джеффу Безосу, якого президент США довгий час критикував за низькі податкові платежі.