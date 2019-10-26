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Microsoft выиграла контракт с Пентагоном на 10 млрд долларов

Новости » Телеком & IT    26.10.2019 - 04:31
Microsoft выиграла контракт с Пентагоном на 10 млрд долларов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Amazon считает победу конкурента необоснованной

Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства, передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Сделка касается предоставления оборонному ведомству услуг в области удаленных вычислений.

"Microsoft получает контракт стоимостью 10 млрд долларов на 10 лет, если все работы будут выполнены", - говорится в сообщении Пентагона.

В тендере на контракт также участвовала корпорация Amazon, которая после объявления результата заявила, что обескуражена решением оборонного ведомства США, поскольку по словам ее официального представителя Дрю Херденера, именно платформа Amazon Web Services является лидером в облачных вычислениях.

"Итоги были бы иными, если бы тендер основывался на подробном анализе сравниваемых предложений", - заявил представитель Amazon.

Напомним, в начале октября Microsoft обнаружила хакерскую группу, которая планирует вмешательство в президентскую кампанию в Соединенных Штатах, вероятно связанную с иранским правительством.

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