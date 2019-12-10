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Amazon обвинила Трампа в потере контракта с Пентагоном

Новости » В мире     10.12.2019 - 10:59
Amazon обвинила Трампа в потере контракта с Пентагоном
Иллюстративное фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Трампа обвинили в преследовании личных интересов

Компания Amazon подала иск в суд на решение Пентагона о предоставлении контракта на 10 млрд долларов Microsoft, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в "закулисных играх". Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что судебный иск Amazon подала в понедельник, 9 декабря. В нем утверждается, что Трамп имел влияние не выбор Пентагона победителя конкурса на заключение контракта по разработке облачных технологий на 10 млрд долларов. В такой способ, по утверждению компании, Трамп пытался навредить владельцу Джеффу Безосу, которого президент США долгое время критиковал за низкие налоговые платежи.

"Вопрос заключается в том, следует ли разрешить президенту Соединенных Штатов использовать бюджет Министерства обороны для достижения своих личных и политических целей", - говорится в иске.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце октября Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет. Позже в Amazon назвали такое решение необоснованным.

Также РБК-Украина писало, что на данный момент в Конгрессе США проходит расследование импичмента Трампа, которого обвиняют в превышений служебным положением в личных интересах и препятствование работе Конгресса.

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Новости Украины ПентагонДональд ТрампAmazon
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