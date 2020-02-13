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В США суд приостановил контракт Microsoft с Пентагоном на 10 млрд долларов

Новости » В мире     13.02.2020 - 22:21
В США суд приостановил контракт Microsoft с Пентагоном на 10 млрд долларов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Осенью 2019 года Пентагон и Microsoft заключили контракт на услуги в области облачных вычислений

В США суд удовлетворил иск компании Amazon Inc, которая требовала отменить действие контракта Пентагона с Microsoft на 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что суд приостановил действие контракта между Пентагоном и Microsoft на услуги в области облачных вычислений. При этом на данный момент не сообщаются точные сроки приостановки контракта.

Напомним, в октябре Пентагон объявил американскую компанию по разработке программного обеспечения Microsoft победителем на заключение контракта на 10 млрд долларов на 10 лет.

После объявления победителя компания Amazon назвала победу Microsoft необоснованной. В декабре Amazon подала иск в суд на решение Пентагона о предоставлении контракта на 10 млрд долларов Microsoft, в котором обвинили президента США Дональда Трампа в "закулисных играх". В частности, Трампа обвинили в использовании влияния не выбор Пентагона победителя конкурса. В такой способ, по утверждению компании, Трамп пытался навредить владельцу Джеффу Безосу, которого президент США долгое время критиковал за низкие налоговые платежи.

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