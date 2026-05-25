ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО: что скрывают рассекреченные файлы

19:16 25.05.2026 Пн
2 мин
Архив охватывает десятилетия наблюдений - от миссий Apollo до инцидентов в зоне действующих военных конфликтов
aimg Ольга Завада
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО: что скрывают рассекреченные файлы UAP-архив: никаких доказательств внеземной жизни, но много загадок (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пентагон продолжает масштабную кампанию по прозрачности в отношении неопознанных аномальных явлений (UAP) - ведомство рассекретило вторую порцию данных. Несмотря на высокий уровень общественного интереса - более миллиарда посещений сайта с начала мая - военные отмечают отсутствие доказательств внеземного происхождения этих объектов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Больше интересного: NASA может пропускать следы жизни в космосе: что обнаружили ученые

Какую информацию обнародовали?

Вторая серия рассекречиваний содержит около 50 новых материалов, среди которых инфракрасные записи, показания военных и гражданских лиц, а также технические отчеты.

Среди самых интересных элементов:

Инцидент на Ближнем Востоке (2019): инфракрасная съемка, на которой зафиксирована группа объектов неизвестного происхождения.

Свидетельства очевидцев: описания аномальных объектов, которые исчезали через считанные секунды после появления, оставаясь недоступными для идентификации из-за низкого качества данных.

Архив NASA: стенограммы и фотоматериалы времен миссий Apollo, включая Apollo 17, где астронавты описывали "яркие частицы или фрагменты", дрейфовавшие рядом с кораблем.

Почему объекты до сих пор остаются "неопознанными"?

Пентагон (в частности офис AARO - All-domain Anomaly Resolution Office) настаивает, что большинство случаев остается загадкой исключительно из-за технологических ограничений.

Основными причинами "аномальности" считаются:

Недостаточное качество данных: сенсоры не смогли зафиксировать достаточно параметров для идентификации объекта.

Фрагментарность записей: прерывистое отслеживание целей не позволяет определить их природу, скорость или тип движения.

Отсутствие доказательств и верификаций: военные неоднократно подчеркивали, что пока нет ни одного подтверждения, которое бы указывало на работу "передовых нечеловеческих технологий" или активность пришельцев.

Контекст инициативы

Процесс рассекречивания был инициирован Конгрессом США в 2022 году с целью систематизации исторических данных о неопознанных явлениях. Публикация материалов происходит поэтапно, что позволяет специалистам и общественности независимо анализировать факты.

По данным ведомства, следующая порция файлов ожидается в ближайшие месяцы, поскольку процесс проверки и классификации документов все еще продолжается.

Читайте еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA
Новости
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Игнат объяснил, почему ПВО не гарантирует 100% сбития целей
Аналитика
Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Две власти Киева. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко перед зимой