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Пентагон объяснил переброску истребителей США в Польшу

Автор: Артур Родивилов

Переброска американских истребителей F-15 в Польшу связана с учениями. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Его слова приводятся на сайте Министерства обороны США.

Он исключил связь между отправкой в республику истребителей и ситуацией на границе России и Украины.

"Это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму. Это довольно рутинные маневры. Мы делаем это постоянно", - сказал Кирби, добавив, что такие учения - это часть ротационного присутствия США в Европе.

Напомним, в парламенте Украины назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск.

Ранее сообщалось, что Комитет по иностранным делам Сената США предложил выделять по 300 млн долларов на военную помощь Украине в течение четырех лет. Соответствующая инициатива прописана в Акте о партнерстве в области безопасности Украины.

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