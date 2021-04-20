Пентагон пояснив перекидання винищувачів США в Польщу

Перекидання американських винищувачів F-15 до Польщі пов'язана з навчаннями. Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі в ході брифінгу.

Він виключив зв'язок між відправкою в республіку винищувачів і ситуацією на кордоні Росії та України.

"Це не конкретна реакція на події на кордоні з Україною або в Криму. Це досить рутинні маневри. Ми робимо це постійно", - сказав Кірбі, додавши, що такі навчання - це частина ротаційного присутності США в Європі.