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В США могут ввести ежегодную военную поддержку Украины на 300 млн долларов

Новина українською → Вашингтон, Четверг 18 марта 2021 19:14
В США могут ввести ежегодную военную поддержку Украины на 300 млн долларов Фото: Капитолий США (Susan Walsh-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Комитет по иностранным делам Сената США предложил выделять по 300 млн долларов на военную помощь Украине в течение четырех лет. Соответствующая инициатива прописана в Акте о партнерстве в области безопасности Украины.

Об этом говорится на сайте комитет по иностранным делам Сената США.

Акт о партнерстве в области безопасности Украины подготовили представители как Демократической, так и Республиканской партии США.

В документе сенаторы предложили выделять средства на военную помощь Украине в течение 2022-2026 лет. Помощь может включать и предоставление Украине летального вооружения.

"Сохранение суверенитета Украины имеет решающее значение как для национальной безопасности США, так и для нашего мирового порядка. Агрессия Владимира Путина против Украины продолжается, и, таким образом, поддержка США тоже должна продолжаться с целью защиты права Украины на самоопределение", - сказала сенатор Джин Шахин.

Напомним, в начале марта Администрация США решила выделить Украине новый пакет военной помощи. Пентагон утвердил выделение 125 млн долларов для помощи Украине.

Добавим, украинская армия планирует взять на вооружение американские истребители пятого поколения F-15.

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