В США могут ввести ежегодную военную поддержку Украины на 300 млн долларов

Комитет по иностранным делам Сената США предложил выделять по 300 млн долларов на военную помощь Украине в течение четырех лет. Соответствующая инициатива прописана в Акте о партнерстве в области безопасности Украины.

Об этом говорится на сайте комитет по иностранным делам Сената США.

Акт о партнерстве в области безопасности Украины подготовили представители как Демократической, так и Республиканской партии США.

В документе сенаторы предложили выделять средства на военную помощь Украине в течение 2022-2026 лет. Помощь может включать и предоставление Украине летального вооружения.

"Сохранение суверенитета Украины имеет решающее значение как для национальной безопасности США, так и для нашего мирового порядка. Агрессия Владимира Путина против Украины продолжается, и, таким образом, поддержка США тоже должна продолжаться с целью защиты права Украины на самоопределение", - сказала сенатор Джин Шахин.