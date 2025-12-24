Пентагон: нарощування військової потужності Китаю робить США вразливими

Пентагон за дорученням Конгресу США опублікував доповідь про можливості китайської армії і потенційну загрозу для Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, ця доповідь є першою версією, яка випущена під час другої адміністрації президента США Дональда Трампа.

У документі описується, як китайська армія стає все більш досконалою і стійкою. Сказано, що КНР з побоюванням ставиться до великомасштабних угод зі США, а також отримує уроки невдач Росії в Україні, посилюючи тиск на Тайвань.

У доповіді наголошується, що Китай і Росія продовжують поглиблювати своє стратегічне партнерство, "майже напевно обумовлене спільним інтересом у протидії" США. Однак, співпраці Пекіна і Москви перешкоджає "взаємна недовіра" між обома сторонами.

"Згідно з останнім виданням доповіді Пентагону про можливості китайської армії, китайські збройні сили перебувають у процесі "історичного нарощування військової потужності", що робить територію США "дедалі вразливішою"", - пише Bloomberg.

Експерти попереджають, що Китай випереджає США в розробці гіперзвукової зброї. Зі свого боку, запланована Трампом система "Золотий купол" покликана захистити країну від цих та інших інноваційних загроз, а також від більш традиційних балістичних ракет.

Публікація доповіді послідувала за виданням Стратегії національної безпеки, в якій менше уваги приділяли загрозі з боку Китаю, ніж проблемам Західної півкулі та внутрішнім питанням.

Що було раніше

В останньому виданні доповіді, опублікованому адміністрацією Байдена в грудні 2024 року, було попередження про те, що Китай є єдиним конкурентом США, який має намір і все частіше можливість "змінити міжнародний порядок". У ньому наголошувалося на важливості протистояння виклику з боку "дедалі більш боєздатної армії" Китаю.

Ще раніше, у вересні 2020 року, коли була перша каденція Трампа, у документі йшлося про те, що Пекін займався "цілеспрямованим прагненням до політичної та соціальної модернізації, що передбачає далекосяжні зусилля з розширення національної могутності Китаю, удосконалення його систем та управління і перегляду міжнародного світового порядку".

Також Bloomberg зазначило, що в Стратегії нацоборони адміністрації Байдена 2022 року було сказано, що Китай було визначено як головний геополітичний виклик, який визначає тем розвитку збройних сил США в контексті військової конкуренції.