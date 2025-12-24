Пентагон: наращивание военной мощи Китая делает США уязвимыми
Пентагон по поручению Конгресса США опубликовал доклад о возможностях китайской армии и потенциальной угрозе для Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, этот доклад является первой версией, которая выпущена во время второй администрации президента США Дональда Трампа.
В документе описывается, как китайская армия становится все более совершенной и устойчивой. Сказано, что КНР с опасением относится к крупномасштабным соглашениям с США, а также извлекает уроки неудач России в Украине, усиливая давление на Тайвань.
В докладе отмечается, что Китай и Россия продолжают углублять свое стратегическая партнерство, "почти наверняка обусловленное общим интересом в противодействии" США. Однако, сотрудничеству Пекина и Москвы препятствует "взаимное недоверие" между обеими сторонами.
"Согласно последнему изданию доклада Пентагона о возможностях китайской армии, китайские вооруженные силы находятся в процессе "исторического наращивания военной мощи", что делает территорию США "все более уязвимой"", - пишет Bloomberg.
Эксперты предупреждают, что Китай опережает США в разработке гиперзвукового оружия. В свою очередь, планируемая Трампом система "Золотой купол" призвана защитить страну от этих и других инновационных угроз, а также от более традиционных баллистических ракет.
Публикация доклада последовала за изданием Стратегии национальной безопасности, в которой меньше внимания уделялось угрозе со стороны Китая, чем проблемам Западного полушария и внутренним вопросам.
Что было ранее
В последнем издании доклада, опубликованном администрацией Байдена в декабре 2024 года, было предупреждение о том, что Китай является единственным конкурентом США, который обладает намерением и все чаще возможностью "изменить международный порядок". В нем подчеркивалась важность противостояния вызову со стороны "все более боеспособной армии" Китая.
Еще раньше, в сентября 2020 года, когда была первая каденция Трампа, в документе говорилось, что Пекин занимался "целенаправленным стремлением к политической и социальной модернизация, которая включает в себя далеко идущие усилия по расширению национальной мощи Китая, совершенствованию его систем и управления и пересмотру международного мирового порядка".
Также Bloomberg отметило, что в Стратегии нацобороны администрации Байдена в 2022 году был сказано, что Китай был определен как главный геополитический вызов, который определяет тем развития вооруженных сил США в контексте военной конкуренции.
Напомним, на днях Reuters сославшись на отчет Пентагона сообщило, что Китай ускоряет наращивание ядерного оружия. В частности, есть основания полагать, что КНР разместила более 100 межконтинентальных баллистических ракет в новых шахтах вблизи Монголии.
Также отметим, что днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил план строительства двух новых линкоров для американских ВМС. По его словам, корабли станут самыми крупнейшими и мощными в истории.