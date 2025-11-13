Пентагон надав Трампу плани військових операцій проти Венесуели, - ЗМІ

Джерела повідомили виданню, що Пентагон запропонував Трампу оновлені варіанти операцій у Венесуелі. В тому числі вони охоплюють не тільки повітряні операції, але й наземні дії. Доповідали Трампу міністр війни Піт Гегсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн та інші високопосадовці.

У наданні інформації для операцій допомагали розвідувальні служби США. Проте навіть з огляду на наявність вже готових варіантів операцій рішення все ще не прийнято. У Білому домі та Пентагоні відмовилися від коментарів.

США зосереджуються

США зосередили у Карибському морі великі військові сили - офіційно для боротьби з наркоторгівлею. Протягом останніх двох місяців військові США завдали щонайменше 21 удар по тому, що було ідентифіковано, як судна з наркотиками. Внаслідок ударів було ліквідовано 80 ймовірних контрабандистів, двоє потрапили у полон.

"Моя порада іноземним терористичним організаціям - не сідайте в човен... Якщо ви займаєтеся торгівлею наркотиками, щоб отруїти американський народ, і ми знаємо, що ви з терористичної організації, ви іноземний терорист або торговець людьми - ми вас знайдемо і вб'ємо", - заявив міністр війни Гегсет під час засідання з питань оборони на базі Форт-Вейн.