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Пентагон: Надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням

Фото: У Пентагоні заявили, що надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням (twitter.com/NOELreports)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати і надалі надаватимуть Україні військову підтримку, зокрема забезпечуватимуть системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.

Так, в американському відомстві розповіли деякі деталі розмови глав Міноборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова, що відбулася 5 грудня.

"Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки", - вказали у Пентагоні.

Водночас там підкреслили, що про це свідчать недавно підтверджені зобов’язання надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS.

Окрім цього, це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.

Нагадаємо, Резніков обговорив з Остіном посилення ППО України відразу після ракетних ударів Росії 5 грудня.

До слова, українські сили під час російської атаки збили понад 60 із понад 70 ракет.

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