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Пентагон: Предоставление Украине систем ПВО является приоритетной задачей

Фото: В Пентагоне заявили, что предоставление Украине систем ПВО является приоритетной задачей (twitter.com/NOELreports)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты и дальше будут оказывать Украине военную поддержку, в частности обеспечивать системами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

Так, в американском ведомстве рассказали некоторые детали беседы глав Минобороны Ллойда Остина и Алексея Резникова, что состоялась 5 декабря

"Министр Остин заверил, что противовоздушная оборона является главным приоритетом в усилиях США в области безопасности", - отметили в Пентагоне.

В то же время там подчеркнули, что об этом свидетельствуют недавно подтвержденные обязательства предоставить Украине дополнительные ракеты для комплексов NASAMS.

Кроме того, это касается возможностей для противодействия беспилотным воздушным системам.

Напомним, Резников обсудил с Остином усиление ПВО Украины сразу после ракетных ударов России 5 декабря.

К слову, украинские силы во время российской атаки сбили более 60 из 70 ракет.

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