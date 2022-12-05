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Резніков обговорив з головою Пентагону посилення ППО України відразу після ракетних ударів РФ

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Понеділок 05 грудня 2022 23:27
Резніков обговорив з головою Пентагону посилення ППО України відразу після ракетних ударів РФ Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр оборони України Олексій Резніков після сьогоднішнього російського масованого ракетного удару обговорив із головою Пентагону Ллойдом Остіном питання посилення української протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twiiter глави Міноборони України.

Резніков зазначив, що телефонна розмова з американським колегою відбулася відразу після ворожої атаки, коли вдень 5 грудня РФ випустила територією України понад 70 ракет.

"Хочу висловити величезну подяку міністру оборони США (Ллойду Остіну), якому щиро небайдужа ситуація в Україні. Під час нашого телефонного дзвінка сьогодні, одразу після масованої ракетної атаки Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української ППО", - йдеться у публікації.

Також Резніков подякував Штатам за постійну підтримку України.

Нагадаємо, раніше в міністерстві оборони України назвали восьмий масований ракетний удар РФ по нашій країні провальною спробою залякати українців, вкинувши країну в блекаут. Внаслідок ворожого обстрілу ракети поцілили в енергетичні об'єкти у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

Як повідомлялося, українські сили під час російської ракетної атаки 5 грудня збили понад 60 із понад 70 ракет.

Додамо також, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував партнерам за передані Україні комплекси ППО та ПРО.

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