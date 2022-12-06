ua ru
Вт, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пентагон: Надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням

Новость на русском →
Вівторок 06 грудня 2022 00:47
Пентагон: Надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням Фото: У Пентагоні заявили, що надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням (twitter.com/NOELreports)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати і надалі надаватимуть Україні військову підтримку, зокрема забезпечуватимуть системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.

Так, в американському відомстві розповіли деякі деталі розмови глав Міноборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова, що відбулася 5 грудня.

"Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки", - вказали у Пентагоні.

Водночас там підкреслили, що про це свідчать недавно підтверджені зобов’язання надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS.

Окрім цього, це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.

Нагадаємо, Резніков обговорив з Остіном посилення ППО України відразу після ракетних ударів Росії 5 грудня.

До слова, українські сили під час російської атаки збили понад 60 із понад 70 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії