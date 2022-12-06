Пентагон: Предоставление Украине систем ПВО является приоритетной задачей

Соединенные Штаты и дальше будут оказывать Украине военную поддержку, в частности обеспечивать системами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона .

Так, в американском ведомстве рассказали некоторые детали беседы глав Минобороны Ллойда Остина и Алексея Резникова, что состоялась 5 декабря

"Министр Остин заверил, что противовоздушная оборона является главным приоритетом в усилиях США в области безопасности", - отметили в Пентагоне.

В то же время там подчеркнули, что об этом свидетельствуют недавно подтвержденные обязательства предоставить Украине дополнительные ракеты для комплексов NASAMS.

Кроме того, это касается возможностей для противодействия беспилотным воздушным системам.