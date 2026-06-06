Пентагон на максимум підвищив рівень загрози через стеження Ізраїлю за чиновниками США, - NBC

За словами американських чиновників, останніми тижнями Розвідувальне управління Міноборони США опублікувало нову оцінку контррозвідувальних загроз на тлі зростаючої напруженості між Ізраїлем і США з приводу подальших дій у війні з Іраном.

Джерела сказали, що Розвідуправління розмістило внутрішнє повідомлення, з яким ознайомився один із чинних співробітників, у якому рівень загрози для Ізраїлю було підвищено до "критичного".

Рішення було ухвалено у зв'язку з описами в Пентагоні, що Ізраїль докладає особливих зусиль для стеження за високопоставленими американськими чиновниками з метою отримання інформації про внутрішні обговорення і рішення адміністрації Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході.

За словами одного з чинних чиновників, оцінка розвідки містить у собі документ із 7 сторінок і діаграму. У ньому йдеться про те, що за оцінкою Ізраїлю, здатність країни вести агентурну розвідку і технічний збір інформації перебуває на "критичному рівні". Крім цього, там наведено низку конкретних інцидентів, які посилили стурбованість США.

Що говорять в Ізраїлі та Білому домі

Представник посольства Ізраїлю у Вашингтоні заявив, що твердження про те, що Ізраїль шпигує за США, "абсолютно не відповідає дійсності".

"Ізраїль не збирає розвідувальну інформацію про американські організації, тим більше про посадових осіб уряду США. Ізраїльські зусилля зі збору розвідінформації спрямовані проти його ворогів, а не союзників. Будь-які твердження про зворотне або необґрунтовані, або політично мотивовані", - сказав він.

У Пентагоні відмовилися від коментарів, а представник Білого дому сказав, що вся ця історія є однією і "виходить від людини, яка нічого не знає про те, що відбувається".