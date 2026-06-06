Пентагон на максимум повысил уровень угрозы из-за слежки Израиля за чиновниками США, - NBC

По словам американских чиновников, в последние недели Разведывательное управление Минобороны США опубликовало новую оценку контрразведывательных угроз на фоне растущей напряженности между Израилем и США по поводу дальнейших действий в войне с Ираном.

Источники сказали, что Разведуправления разместило внутреннее сообщение, с которым ознакомился один из действующих сотрудников, в котором уровень угрозы для Израиля был повышен до "критического".

Решение было принято в связи с описаниями в Пентагоне, что Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации Трампа по конфликтам на Ближнем Востоке.

По словам одного из действующих чиновников, оценка разведки включает в себя документ из 7 страниц и диаграмму. В нем говорится, что по оценке Израиля, способность страны вести агентурную разведку и технический сбор информации находится на "критическом уровне". Помимо этого, там приведены ряд конкретных инцидентов, которые усилили обеспокоенность США.

Что говорят в Израиле и Белом доме

Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что утверждения о том, что Израиль шпионит за США, "совершенно не соответствует действительности".

"Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США. Израильские усилия по сбору развединформации направлены против его врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном либо необоснованны, либо политически мотивированы", - сказал он.

В Пентагоне отказались от комментариев, а представитель Белого дома сказал, что вся эта история является одной и "исходит от человека, который ничего не знает о происходящем".