ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пентагон не исключает возможного продвижения России в сторону запада Украины

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 23:22
Пентагон не исключает возможного продвижения России в сторону запада Украины Фото: В Пентагоне допускают возможное продвижение РФ в сторону западной Украины (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Пентагоне считают, что обстрелы аэродромов в западных областях могут говорить о том, что Россия может углубиться на Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Джона Ф. Кирби.

У Кирби спросили, предполагает ли расширение военных действий России на запад Украины – в связи с авиаударами по аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске.

Представитель Пентагона ответил: Да.

Далее он уточнил, что трудно с большой уверенностью узнать, что делают россияне. С начала агрессии не то, чтобы не было авиаударов по Западной Украине. А теперь получили сразу два в один день.

В первый день войны России против Украины оккупанты нанесли три авиаудара по военным частям в западных областях.

"Что это означает, что это предвещает, куда русские идут с этим, мы толком не знаем. Мы считаем, что целью были аэродромы. Так что с военной точки зрения в этом можно увидеть определенный логический смысл. Лишить украинцев возможности использовать некоторые взлетно-посадочные полосы в западной части страны", - считает Кирби.

Он добавил, что пока сложно угадать в этих авиаударах какую-то большую цель или какую-то стратегию. Тем более, что основная боевая мощь находится на востоке.

"У нас нет точки вылета и типа боеприпасов. Сами россияне признали, что используют высокоточное оружие большой дальности", - отметил представитель Пентагона.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Пентагон
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы