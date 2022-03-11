Оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску
Сегодня, 11 марта, утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Днепр
По данным ГСЧС, в Днепре произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением.
Оккупанты нанесли авиаудары по Днепру (фото: ГСЧС Днепропетровской области)
Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.
Луцк
Мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook написал, что взрывы произошли в стороне аэродрома. При этом он призвал украинцев не публиковать никаких фотографий, адресов и координат.
По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, по предварительной информации, жертв нет. В настоящее время пожар ликвидируется и выясняются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы.
В связи со взрывами в Луцке временно прекращена работа двух котельных на ул. Карбышева и ул. Арцеулова. По данным "Луцктепло", восстановление работы котельных будет происходить после стабилизации ситуации.
Ивано-Франковск
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что в Ивано-Франковске также прогремели три взрыва. Появились видео с места инцидента.
Геращенко отметил, что удары в Луцке и Ивано-Франковске были нанесены по аэропортам.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что, к сожалению, система тревоги, которая есть в ВСУ не сработала и произошли взрывы в аэропорту.
Также он попросил местных жителей отойти от окон, не снимать фото и видео взрывов, и не публиковать их в сети, поскольку таким образом вы помогаете врагу и сдаете локации.
"Жители Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайона "Городок"! Не уезжайте сейчас из дома и не перемещайтесь в ближайшее время по территории ваших районов! Пока держитесь дома ради вашей безопасности! Когда опасность пройдет - сообщу!" - написал Марцинкив в Facebook.
Отметим, что в Минобороны РФ признали свои авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.
Напомним, оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации из города Изюм Харьковской области.
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