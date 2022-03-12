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Пентагон не виключає можливого просування Росії у бік заходу України

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Субота 12 березня 2022 23:22
Пентагон не виключає можливого просування Росії у бік заходу України Фото: у Пентагоні допускають можливе просування РФ у бік західної України (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Пентагоні вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону Джона Ф. Кірбі.

У Кірбі запитали, чи передбачає розширення військових дій Росії на захід України – у зв'язку з авіаударами по аеродромах у Луцьку та Івано-Франківську.

Представник Пентагону відповів: так.

Далі він уточнив, що важко з великою впевненістю дізнатися, що роблять росіяни. З початку агресії не те щоб не було авіаударів по Західній Україні. А тепер отримали відразу два в один день.

У перший день війни Росії проти України окупанти завдали три авіаудари по військових частинах в західних областях.

"Що це означає, що це віщує, куди росіяни йдуть з цим, ми толком не знаємо. Ми вважаємо, що метою були аеродроми. Так що з військової точки зору в цьому можна побачити певний логічний сенс. Позбавити українців можливості використовувати деякі злітно-посадочні смуги в західній частині країни", - вважає Кірбі.

Він додав, що поки складно вгадати в цих авіаударах якусь велику ціль або якусь стратегію. Тим більше, що основна бойова міць знаходиться на сході.

"У нас немає точки вильоту і типу боєприпасів. Самі росіяни визнали, що використовують високоточну зброю великої дальності", - зазначив представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

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