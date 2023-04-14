Пентагон хоче модернізувати підприємства для прискорення виробництва Javelin та Stinger
Міністерство оборони США виділило гроші на модернізацію підприємств для прискорення виробництва та постачання двигунів для протитанкових ракетних комплексів Javelin та переносних зенітних ракетних комплексів Stinger.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.
Міністерство оборони США уклало з виробником ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne угоду на 215,6 млн доларів на розширення та модернізацію підприємств цієї компанії. Гроші виділяються на підставі Закону про додаткові асигнування для України.
Угода з компанією уклала профільне управління Міноборони США. Модернізація торкнеться підприємств Aerojet у штатах Арканзас, Алабама та Вірджинія.
На цих об'єктах випускаються складні двигуни для ракет. Ці системи надають руху ракети, засоби ПРО, космічні ракети-носії та супутники, які використовуються в оборонних і комерційних цілях.
"Кошти будуть спрямовані на модернізацію виробничих процесів на підприємствах компанії, консолідацію виробничих ліній, закупівлю обладнання, створення систем обробки даних та збільшення швидкості виробництва та поставок Javelin, Stinger та керованих ракет GMLRS", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що виробництво 155-міліметрових снарядів в США, які так потрібні Україні, зросте до 90 000 на місяць.
Компанія Raytheon Technologies у Сполучених Штатах повернула на роботу на свій складальний завод пенсіонерів. Такий крок пов'язаний з бажанням американського виробника озброєння наростити кількість випуску зенітних ракетних комплексів Stinger.
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