Пентагон вшестеро збільшить виробництво артснарядів для України, - NYT

Виробництво 155-міліметрових снарядів в США, які так потрібні Києву, зросте до 90 000 на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами видання, Пентагон намагатиметься збільшити виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на 500 відсотків протягом двох років.

Згідно зі звітом американської армії, зусилля, які включатимуть розширення заводів і залучення нових виробників, є частиною "найагресивнішої модернізації за майже 40 років" оборонно-промислової бази США.

Нові інвестиції у виробництво артилерії для Сполучених штатів наразі є частково поступкою реальності, адже у той час, як Пентагон зосередився на веденні воєн за допомогою невеликої кількості дорожчої, проте високоточної зброї, Україна в основному покладається на гаубиці, які стріляють некерованими снарядами.

За даними NYT, до повномаштабного вторгнення Росії в Україну, виробництво 14 400 некерованих снарядів армією США на місяць було достатнім для американської армії. Але потреба забезпечити збройні сили Києва спонукала керівників Пентагону потроїти виробничі плани у вересні, а потім знову подвоїти їх у січні, щоб вони могли виробляти 90 000 або й більше снарядів на місяць.