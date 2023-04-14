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Пентагон хочет модернизировать предприятия для ускорения производства Javelin и Stinger

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США, Пятница 14 апреля 2023 22:32
Пентагон хочет модернизировать предприятия для ускорения производства Javelin и Stinger Фото: Javelin (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство обороны США выделило деньги на модернизацию предприятий для ускорения производства и поставок двигателей для противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

Министерство обороны США заключило с производителем ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne соглашение на 215,6 млн. долларов на расширение и модернизацию предприятий этой компании. Деньги выделяются на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины.

Соглашение с компанией заключило профильное управление Минобороны США. Модернизация коснется предприятий Aerojet в штатах Арканзас, Алабама и Вирджиния.

На этих объектах производятся сложные двигатели для ракет. Эти системы предоставляют движения ракеты, средства ПРО, космические ракеты-носители и спутники, используемые в оборонных и коммерческих целях.

"Средства будут направлены на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, закупку оборудования, создание систем обработки данных и увеличение скорости производства и поставок Javelin, Stinger и управляемых ракет GMLRS", - говорится в сообщении.

Напомним, что производство 155-миллиметровых снарядов в США, которые так нужны Украине, вырастет до 90 000 в месяц.

Компания Raytheon Technologies в Соединенных Штатах вернула на работу на свой сборочный завод пенсионеров. Такой шаг связан с желанием американского производителя вооружения нарастить количество выпуска зенитных ракетных комплексов Stinger.

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