Пентагон готовий надати будь-яку інформацію про допомогу Україні

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Міноборони США передасть всю можливу інформацію

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що офіційні особи Пентагону нададуть Конгресу "будь-яку інформацію, яку вони можуть, щодо питання затримки військової допомоги США Україні. Про це передає CNN.

За словами Еспера, Міноборони США може надати інформацію як про цей інцидент, так і стосовно будь-якого іншого питання.

Еспер також сказав, що затримка американської військової допомоги Україні не вплинула на національну безпеку США.

"Велика частина грошей за дверима. І жодного разу, ні коли-небудь затримки в цих грошах, це фінансування не торкнулося національної безпеки США", - заявив Еспер.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп розглядав можливість блокувати військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, фактично припинивши виплату коштів у ході офіційного процесу перегляду. Це сталося більш ніж через місяць після телефонного дзвінка між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, нещодавно група сенаторів-демократів звернулася до Міністерства оборони США з проханням розпочати розслідування затримки у наданні військової допомоги Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати допомогу Україні.

Трамп попросив призупинити виплату 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні приблизно за тиждень до того, як провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.