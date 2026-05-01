Пентагон доставив Ізраїлю близько семи тисяч тонн зброї за добу

01:27 01.05.2026 Пт
2 хв
Тель-Авів отримав тисячі авіаційних та наземних боєприпасів, військові вантажівки, спільні легкі тактичні машини, тощо
aimg Юлія Маловічко
Фото: військовий Ізраїлю (Getty Images)

США відправили 6500 тонн боєприпасів та обладнання до Ізраїлю за 24 години
в рамках масштабної логістичної операції.

Відомо, що два вантажні судна пришвартувалися в портах Ашдода та Хайфи, перевізши тисячі авіаційних та наземних боєприпасів, військових вантажівок та іншого військового обладнання.

Окрім великих морських суден для перевезення озброєння та техніки США використали також кілька вантажних літаків.

Серед перевезеного: тисячі авіаційних та наземних боєприпасів, військові вантажівки, спільні легкі тактичні машини (JLTV) та додаткове військове спорядження.

Отримане перевезли на бази Армії оборони Ізраїлю по всій країні в рамках операції в порту Ашдод під керівництвом генерального директора Міністерства оборони генерал-майора (резидента) Аміра Барама.

Повітряний та морський міст залишається "центральним інструментом для підвищення готовності, оскільки ситуація з безпекою продовжує розвиватися", - заявили в Тель-Авіві.

З моменту початку операції "Ревучий лев" Ізраїль отримав понад 115 600 тонн військової техніки за допомогою 403 повітряних та 10 морських перевезень.

Міністр оборони Ізраїлю Кац заявив, що країна "готова у будь-який момент діяти проти своїх ворогів, на кожному фронті та де завгодно"

"Цей розширюваний повітряний та морський міст безпосередньо зміцнює можливості та оперативну перевагу Армії оборони Ізраїлю", - додав він.

Повідомляється, що операція із закупівель та перевезень продовжуватиме розширюватися в наступні тижні.

Нагадаємо, 20 квітня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ообіцяв "ще не кінець" війни в Ірані та допустив нові події.

Раніше також повідомлялось, що "Моссад" готує таємні операції в Ірані, один із планів розвідки - спровокувати повстання населення для повалення режиму ісламської держави.

При цьому щодо війни США в Ірані, президент Дональд Трамп заявив, що Америка вже здобула перемогу. Однак, ядерна загроза з боку Тегерана зберігається.

