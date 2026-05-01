RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Пентагон доставил Израилю около семи тысяч тонн оружия за сутки

01.05.2026
2 мин
Тель-Авив получил тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, совместные легкие тактические машины и т.д.
Юлия Маловичко
Фото: военный Израиля (Getty Images)

США отправили 6500 тонн боеприпасов и оборудования в Израиль за 24 часа
в рамках масштабной логистической операции.

Известно, что два грузовых судна пришвартовались в портах Ашдода и Хайфы, перевезя тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военных грузовиков и другого военного оборудования.

Кроме крупных морских судов для перевозки вооружения и техники США использовали также несколько грузовых самолетов.

Среди перевезенного: тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, совместные легкие тактические машины (JLTV) и дополнительное военное снаряжение.

Полученное перевезли на базы Армии обороны Израиля по всей стране в рамках операции в порту Ашдод под руководством генерального директора Министерства обороны генерал-майора (резидента) Амира Барама.

Воздушный и морской мост остается "центральным инструментом для повышения готовности, поскольку ситуация с безопасностью продолжает развиваться", - заявили в Тель-Авиве.

С момента начала операции "Ревущий лев" Израиль получил более 115 600 тонн военной техники с помощью 403 воздушных и 10 морских перевозок.

Министр обороны Израиля Кац заявил, что страна "готова в любой момент действовать против своих врагов, на каждом фронте и где угодно"

"Этот расширяемый воздушный и морской мост непосредственно укрепляет возможности и оперативное преимущество Армии обороны Израиля", - добавил он.

Сообщается, что операция по закупкам и перевозкам будет продолжать расширяться в последующие недели.

Напомним, 20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "еще не конец" войны в Иране и допустил новые события.

Ранее также сообщалось, что "Моссад" готовит тайные операции в Иране, один из планов разведки - спровоцировать восстание населения для свержения режима исламского государства.

При этом насчет войны США в Иране, президент Дональд Трамп заявил, что Америка уже одержала победу. Однако, ядерная угроза со стороны Тегерана сохраняется.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
