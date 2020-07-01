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Трамп утвердил вывод из Германии 9,5 тысяч американских военных

Новости » В мире     01.07.2020 - 03:27
Трамп утвердил вывод из Германии 9,5 тысяч американских военных
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Часть американских военных направят в Польшу

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военных. По его словам, передислокация солдат усилит сдерживание России.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Пентагона Джонатана Хоффмана в Twitter.

"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, улучшит стратегическую и оперативную гибкость США в Европе", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше. Президенты подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

Напомним, США планируют переместить в Польшу 2 тысячи военнослужащих и разместить 30 боевых самолетов F-16 из Германии.

Ранее Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

В Варшаве надеются, что часть солдат, выведенных из Германии, перебросят в Польшу.

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Автор: News Editor 1

Теги Новости Украины ПольшавойскаДональд Трамп
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