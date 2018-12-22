Пенсию для людей с большим трудовым стажем повысят с 1 января

Фото: пенсионеры в очереди (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме планового повышения минимальных пенсий произойдет и повышение для лиц с большим стажем

Минимальную пенсию в 2019 году будут повышаться дважды - с 1 июля и с 1 декабря. Об этом на пресс-конференции рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева по итогам работы министерства в 2018 году, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева также отметил, что с 1 января 2019 года произойдет повышение минимальной пенсии на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин.

"Кроме того состоится повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля - до 1564 грн и с 1 декабря - до 1638 грн ", - отметил министр.

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, которые потеряли трудоспособность, с 1 декабря 2018 года повышен на 62 грн до 1497 гривен. Это второе повышение пенсии в текущем году. С 1 июля размер минимальной пенсии повышен также на 62 грн - до 1435 грн. Таким образом, минимальная пенсия в 2018 году выросла на 9% (на 124 грн) - с 1373 грн. до 1497 грн.

Cогласно закону о госбюджете, в 2019 году пенсия вырастет также на 9%. Законом устанавливается следующий прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.