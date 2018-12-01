На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожены четыре боевика

В районе проведения Операции объединенных сил пророссийские боевики 6 раз открывали огонь по позициям войск ВСУ, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Дважды фиксировались случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Вильный, Луганское, Красногоровка и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Оборонительные укрепления ОС вблизи Луганского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Гнутового и хутора Вильного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.

По данным разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков вооруженных формирований Российской Федерации уничтожены.

С начала суток противник огневой активности не проявлял.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Российская Федерация не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод.