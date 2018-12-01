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На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал

Новости » Происшествия    01.12.2018 - 07:39
На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожены четыре боевика

В районе проведения Операции объединенных сил пророссийские боевики 6 раз открывали огонь по позициям войск ВСУ, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Дважды фиксировались случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Вильный, Луганское, Красногоровка и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Оборонительные укрепления ОС вблизи Луганского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Гнутового и хутора Вильного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.

По данным разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков вооруженных формирований Российской Федерации уничтожены.

С начала суток противник огневой активности не проявлял.

На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Российская Федерация не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод.

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Темы: Новости ООС
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