На Донбассе за сутки ни один украинский военный не пострадал

По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожены четыре боевика
В районе проведения Операции объединенных сил пророссийские боевики 6 раз открывали огонь по позициям войск ВСУ, ни один украинский военный не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.
Дважды фиксировались случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
"В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Вильный, Луганское, Красногоровка и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Оборонительные укрепления ОС вблизи Луганского противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле Гнутового и хутора Вильного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.
По данным разведки, за прошедшие сутки четверо боевиков вооруженных формирований Российской Федерации уничтожены.
С начала суток противник огневой активности не проявлял.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Российская Федерация не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод.