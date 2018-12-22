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Пенсію для осіб з великим трудовим стажем підвищать з 1 січня

Новини » Економіка    22.12.2018 - 13:51
Пенсію для осіб з великим трудовим стажем підвищать з 1 січня
Фото: пенсіонери в черзі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім планового підвищення мінімальних пенсій відбудеться і підвищення для осіб з великим стажем

Мінімальну пенсію у 2019 році підвищуватимуть двічі - з 1 липня і з 1 грудня. Про це на прес-конференції розказав міністр соціальної політики України Андрій Рева за підсумками роботи міністерства у 2018 році, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Рева також зазначив, що з 1 січня 2019 року відбудеться підвищення мінімальної пенсії на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок і 35 - для чоловіків.

"Окрім того відбудеться підвищення мінімальної пенсії за віком для інших пенсіонерів: з 1 липня - до 1564 грн і з 1 грудня - до 1638 грн ", - зазначив міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня 2018 року підвищено на 62 грн до 1497 гривень. Це друге підвищення пенсії у поточному році. З 1 липня розмір мінімальної пенсії підвищено також на 62 грн - до 1435 грн. Таким чином, мінімальна пенсія у 2018 році зросла на 9% (на 124 грн) - з 1373 грн до 1497 грн.

згідно із законом про держбюджет, у 2019 році пенсія зросте також на 9%. Законом встановлюється наступний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

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