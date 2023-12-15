Пенсії колаборантам та держзрадникам уріжуть до мінімальної

Зокрема, пропонується передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється відповідно до "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Зараз цей розмір (мінімальна пенсія) становить 2093 гривень та зросте з 1 січня до 2361 гривні. Водночас середня пенсія по Україні станом на 1 жовтня становила 5350 гривень.

Попередні більш жорсткі пропозиції

Раніше Міністерство соціальної політики розробило проект закону, яким пропонувалося позбавити пенсій:

за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);

за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110);

за державну зраду (стаття 111);

за колабораційну діяльність (частини третя - восьма статті 111-1).

Крім того, пропонувалося не виплачувати пенсії тим, хто переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та / або оголошені в розшук.