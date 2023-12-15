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Пенсії колаборантам та держзрадникам уріжуть до мінімальної

Фото: держзрадникам пенсії уріжуть до мінімальної (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект закону щодо виплат пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку. Платитимуть мінімальну пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

Зокрема, пропонується передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється відповідно до  "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Зараз цей розмір (мінімальна пенсія) становить 2093 гривень та зросте з 1 січня до 2361 гривні. Водночас середня пенсія по Україні станом на 1 жовтня становила 5350 гривень.

Попередні більш жорсткі пропозиції

Раніше Міністерство соціальної політики розробило проект закону, яким пропонувалося позбавити пенсій:

  • за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);
  • за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110);
  • за державну зраду (стаття 111);
  • за колабораційну діяльність (частини третя - восьма статті 111-1).

Крім того, пропонувалося не виплачувати пенсії тим, хто переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та / або оголошені в розшук.

 

Нагадаємо, з лютого 2022 року Національна поліція України відкрила майже 2,3 тисячі кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.

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пенсії в Україні