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Пенсии колаборантам и госизменникам урежут до минимальной

Фото: госпредателям пенсии урежут до минимальной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил проект закона о выплате пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка. Будут платить минимальную пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

В частности, предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы осуществляется в соответствии с "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в размере, кото не превышает размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Сейчас этот размер (минимальная пенсия) составляет 2093 гривен и вырастет с 1 января до 2361 гривны. В то же время средняя пенсия по Украине на 1 октября составляла 5350 гривен.

Предыдущие более жесткие предложения

Ранее Министерство социальной политики разработало проект закона, которым предлагалось лишить пенсий:

  • за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины);
  • за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110);
  • за государственную измену (статья 111);
  • за коллаборационную деятельность (части третья - восьмая статьи 111-1).

Кроме того, предлагалось не выплачивать пенсии скрывающимся от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и/или объявленных в розыск.

 

Напомним, с февраля 2022 года Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по фактам коллаборационизма.

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пенсії в Україні