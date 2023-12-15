Пенсии колаборантам и госизменникам урежут до минимальной

Кабинет министров одобрил проект закона о выплате пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка. Будут платить минимальную пенсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
В частности, предлагается предусмотреть, что выплата пенсий лицам, осужденным к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного правонарушения, в течение срока отбывания наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы осуществляется в соответствии с "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в размере, кото не превышает размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.
Сейчас этот размер (минимальная пенсия) составляет 2093 гривен и вырастет с 1 января до 2361 гривны. В то же время средняя пенсия по Украине на 1 октября составляла 5350 гривен.
Ранее Министерство социальной политики разработало проект закона, которым предлагалось лишить пенсий:
Кроме того, предлагалось не выплачивать пенсии скрывающимся от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины или за пределами Украины и/или объявленных в розыск.
Напомним, с февраля 2022 года Национальная полиция Украины открыла почти 2,3 тысячи уголовных производств по фактам коллаборационизма.