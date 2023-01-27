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В уряді пропонують позбавити пенсій держзрадників та колаборантів

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Україна, П'ятниця 27 січня 2023 15:36
В уряді пропонують позбавити пенсій держзрадників та колаборантів Фото: державних зрадників позбавлять пенсій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Засуджені за злочини проти національної безпеки України, а також ті, хто переховуються від органів слідства та суду, можуть бути позбавлені пенсій. Проект закону розробило Міністерство соціальної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Документом пропонується припинити виплату пенсій особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

  • за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);
  • за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110);
  • за державну зраду (стаття 111);
  • за колабораційну діяльність (частини третя - восьма статті 111-1).

Також пенсії пропонується не виплачувати особам, підозрюваним, обвинуваченим (підсудним) у вчиненні кримінального правопорушення проти національної безпеки України, місцезнаходження яких невідоме або які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та / або оголошені в розшук.

Згідно з проектом, виплата пенсій буде поновлена після відбування покарання, але на загальних підставах відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Пенсії за особливі заслуги та довічне грошового утримання судді у відставці виплачуватися не будуть.

Нагадаємо, з лютого 2022 року Національна поліція України відкрила майже 2,3 тисячі кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму.

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Міністерство соціальної політики колаборант
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