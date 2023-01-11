З початку війни поліція почала розслідувати майже 2,3 тисячі справ про колабораціонізм
З лютого 2022 року Національна поліція України відкрила майже 2,3 тисячі кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ речниці Нацполіції Мар’яни Реви в ефірі "5 каналу".
Вона зазначила, що під цю статтю підпадає широкий спектр дій: від підтримки окупантів в соцмережах, закінчуючи зайняттям посад на захоплених територіях.
"У нас вже є майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Насправді колабораційна діяльність має досить широкий спектр, починаючи від підтримки ворога у соцмережах, виправдання агресії, і завершуючи зайняттям посад при окупаційній владі. Поліція фіксує всі ці моменти і розслідує. Ми також повідомляємо про підозру встановленим винним особам".
Нагадаємо, що у Херсоні виявили лікарку-зрадницю, яка працювала на російських окупантів.
А раніше Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта. Він охороняв захоплені російськими військами адміністративні будівлі під час окупації міста.
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