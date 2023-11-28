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Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік: основні показники

Україна, Вівторок 28 листопада 2023 15:20
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Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік: основні показники Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку законопроекту №10000 на сайті Ради.

Верховна Рада схвалила бюджет 9 листопада. За закон проголосували 276 депутатів.

Доходи та видатки

Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 355 млрд грн, дефіцит 1 трлн 571,5 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% ВВП.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в бюджеті чітко розставлені пріоритети: "Всі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога".

За його словами, практично 50% видатків піде на оборону та безпеку України. "Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію", - сказав він.

Прогнози бюджету: ВВП, інфляція, курс долара

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект держбюджету-2024 до другого читання 2 листопада

Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.

У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).

"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).

Мінімальна зарплата та зарплати бюджетників

Законом встановлюється з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата:

  • у місячному розмірі: з 1 січня - 7100 гривень, з 1 квітня - 8000 гривень;
  • у погодинному розмірі: з 1 січня - 42,6 гривні, з 1 квітня - 48 гривень.

Крім того, бюджетні зміні передбачають, що посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки зросте з 1 квітня до 3195 грн, з 1 липня 2024 року - 3600 грн (наразі цей показник складає 2893 гривень).

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалися з 1 жовтня 2022 року та становить 6700 гривень.

Зростання зарплат

Кабінет міністрів в проекті бюджету до другого читання покращив прогноз зростання реальної зарплати українців через зниження очікувань щодо інфляції.

За даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%.

У 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1% (раніше очікувалося зростання на 5,2%).

У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5% (раніше очікувалося зростання на 6,0%).

Мінімальна пенсія та прожитковий мінімум

Кабінет міністрів вирішив підвищити у 2024 році прожитковий мінімум з 2589 гривень до 2920 гривень та мінімальну пенсію з 2093 гривень до 2361 гривень.

Соціальні стандарти зростуть на 12,8% при тому, що інфляція очікується на рівні 9,7%.

Законом установлюється з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років - 2563 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років - 3196 гривень;
  • працездатних осіб - 3028 гривень;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, - 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, - 1600 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), - 2361 гривня.

Житлові субсидії та пільги

Видатки на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу становитимуть 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%.

Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

Міжнародна допомога

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2024 рік до першого читання прогнозував, що міжнародна підтримка України становитиме 41,4 млрд доларів. Серед планів макрофінансова допомога ЄС - 9 млрд доларів, кредит МВФ за програмою EFF - 5,4 млрд доларів, кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку - 2 млрд доларів, допомога уряду США та інших офіційних кредиторів - 25 млрд доларів.

Однак в проекті бюджету до другого читання обсяг зовнішньої допомоги зменшено до 39,5 млрд доларів. Водночас обсяг внутрішніх запозичень збільшений на 2,5 млрд доларів.

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