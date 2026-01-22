Пенсійний фонд попередив про зміни в роботі: торкнеться відділень у великих містах

Час роботи окремих сервісних центрів Пенсійного фонду - у різних містах України - вирішили подовжити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПФУ.
Українцям розповіли, що час роботи окремих сервісних центрів ПФУ було подовжено у зв'язку зі зростанням кількості відвідувачів, які звертаються до територіальних органів Пенсійного фонду.
Йдеться про зміну графіку роботи - подовження годин прийому громадян - у 42 сервісних центрах ПФУ.
Зазначається, що вони розміщені у великих містах. Зокрема:
Згідно з інформацією ПФУ, після запроваджених змін, послуги людям в деяких сервісних центрах надаються:
У ПФУ наголосили, що подовжений графік прийому громадян буде діяти впродовж усього періоду підвищеного попиту на послуги, які надаються органами Пенсійного фонду України.
При цьому дізнатись актуальну інформацію про режим роботи конкретного сервісного центру можна віддалено - онлайн.
Для цього достатньо:
Так, наприклад, у Києві сервісні центри ПФУ працюють (станом на 22 січня 2026 року):
Нагадаємо, раніше у ПФУ пояснили, як повернути пенсію тим, хто не встиг пройти фізичну ідентифікацію до кінця року.
Крім того, українцям розповіли, в яких випадках потрібна довідка про доходи пенсіонера та де її отримати.
Читайте також, як швидко записатись до сервісного центру ПФУ онлайн.